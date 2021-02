PowerCell-Sweden-Aktie: Wieder auf Angriffskurs!

Die PowerCell-Sweden-Aktie sorgte am Mittwoch an der Börse für Kursgewinne. Zum Handelsstart notierte der Titel bei 38 Euro und kletterte im Verlaufe des Tages auf 39,40 Euro – ein Plus von knapp drei Prozent. Damit nähert sich der Kurs nach kurzer Zeit wieder der 40-Euro-Marke, unter die er am Montag gerutscht war.

