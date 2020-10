PowerCell Sweden Aktie: Was niemand sieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

PowerCell Sweden ist gestern an den Börsen mit einem blauen Auge davongekommen. Die Kurse sind derzeit recht stabil, wie etwa 3 % in einer Woche zeigen. Dennoch sind die Kurse aktuell höchst gefährdet – was offenbar niemand sieht! PowerCell Sweden ist schwächer als andere Unternehmen aus dem Segment der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. Das Kursziel dürfte im Vergleich deutlich weiter unten angesiedelt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



