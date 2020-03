PowerCell Sweden Aktie: Unfassbar – das kann jetzt passieren

PowerCell Sweden hat am Donnerstagnachmittag seine Abwärtsfahrt fortgesetzt. Die Aktie ging mit -15 % in den Keller. Jetzt sind alle Zeichen klar in eine bestimmte Richtung gestellt. Einen Turnaround kann es nur in einer bestimmten Situation geben, dann aber bestimmt.

PowerCell Sweden: Alle Zeichen nach unten gedreht

Das Unternehmen hat mit seiner Aktie nun alle Zeichen nach unten gedreht. Die Aktie musste mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung