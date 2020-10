PowerCell Sweden Aktie: Stark – darauf ist Verlass!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die Abwärtsbewegung der PowerCell Sweden Aktie seit dem 13.Oktober geht leider weiter. So verlor Kurs seither bislang fast 24 Prozent. Dabei startete die Aktie in den Oktober vielversprechend und legte so bis Monatsmitte um rund 21 Prozent zu.

Derweil waren die letzten Handelstage die reinste Achterbahnfahrt. Mal stieg die Aktie um 5-7 Prozent, um dann aber im nächsten Moment ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung