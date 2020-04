PowerCell Sweden Aktie: Stärker als Ballard, Nel Asa und Co.

PowerCell Sweden ist als ein Vertreter der Hype-Branchen in der Berichterstattung derzeit etwas aus dem Blickfeld geraten. Dennoch: Die Notierungen sind auf dem Weg, ein nicht für möglich gehaltenes Kursziel zu avisieren, so die Experten verschiedener Fachrichtungen. Denn PowerCell Sweden ist in einen enorm starken Aufwärtstrend zurückgekehrt, wie es Analysten und Investoren schon vor Wochen vermutet hatten.

