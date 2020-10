PowerCell Sweden Aktie: Spektakulär abgehoben!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Nach einer kleinen Schwächephase am Mittwoch, hat sich die Aktie von PowerCell Sweden am Donnerstag wieder aufgemacht, verlorenes Terrain an der Börse zurückzugewinnen. Auf weniger als 20 Euro waren die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten vor dem Wochenende zurückgefallen. Das ist Geschichte: Nach einem weiteren Aufschlag von mehr als drei Prozent notierte die PowerCell-Aktie am Donnerstagvormittag bereits wieder bei 22,50 Euro. Und auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



