PowerCell Sweden-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Schaut man sich die letzten Handelstage an, so erkennt man eine zarte Aufwärtsbewegung. Positiv ist auch, dass das Tief vom Februar dieses Jahres überboten gehalten werden kann. Damit eröffnet sich die Chance einer validen Bodenbildung. Übergeordnet ist die Trendrichtung allerdings weiterhin abwärts geneigt. Eindeutige Signale müssen vorerst abgewartet werden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die… Hier weiterlesen