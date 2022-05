PowerCell Sweden-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Mit dem 25. Februar startete eine kleine Aufwärtsrallye. Die Aktie sprang in der Spitze etwa 90 % an. Aktuell kommt es allerdings zu einer Seitwärtsphase. Hier ist es jetzt noch nötig, den größeren Widerstandsbereich von etwa 25,00 EUR aufzubrechen. Die Chancen stehen nicht schlecht, gibt es weitere Investitionsgründe? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die PowerCell Sweden-Aktie… Hier weiterlesen