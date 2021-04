PowerCell Sweden-Aktie: So könnte die Bodenbildung gelingen

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die PowerCell-Sweden-Aktie setzte in den ersten Wochen des Jahres den im Herbst begonnenen Anstieg fort und drang dabei bis zum 27. Januar auf ein neues Allzeithoch bei 45,42 Euro vor. Anschließend ging der Wert in eine Korrektur über, die sich in der Zwischenzeit zu einem stabilen Abwärtstrend weiterentwickelt hat.

Das bisherige Tief dieser Bewegung wurde am 25. März bei 21,52 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung