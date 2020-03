PowerCell Sweden Aktie: Schier unbegrenzte Möglichkeiten!

Es war am 28. Februar, als die Aktie von PowerCell Sweden kurzzeitig auf den Stand von 14,20 Euro fiel. Doch an jenem Tag schafften die Papiere des Brennstoffzellen-Produzenten einen sensationellen Turnaround, gingen letztlich bei 18,30 Euro oder 28 Prozent höher aus dem Handel. An diesem Donnerstag im Vormittagshandel rauschte die PowerCell-Aktie in ähnlich tiefe Regionen, fast 12 Prozent ging es abwärts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung