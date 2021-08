PowerCell Sweden-Aktie: Rekorde in Serie!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die Aktie von PowerCell Sweden ist mit einem Plus von knapp drei Prozent auf wieder 17,40 Euro am Handelsplatz Frankfurt in die neue Börsenwoche gestartet. Damit glichen die Papiere des nordischen Brennstoffzellen-Spezialisten ihre Verluste vom Freitag wieder nahezu aus. Mehr noch: Die PowerCell-Aktie schob sich zugleich mit knapp zwei Prozent ins Wochenplus. Angesichts der vor dem Wochenende veröffentlichten Quartalszahlen, bleibt die ...



