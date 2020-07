PowerCell Sweden-Aktie, Nel-Aktie, AFC Energy-Aktie und Air Liquide-Aktie mit positiven Wasserstoff-News

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Nach Deutschland hat nun auch die europäische Union (EU) ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt. Sie wird als Möglichkeit gesehen, besonders in der Industrie den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Der Fokus liegt dabei auf einer umweltfreundlichen Wasserstoffproduktion, möglichst nur aus Wind- und Sonnenenergie.

Der Plan sieht vor, bis 2024 sechs Gigawatt erneuerbare Energien zur jährlichen Produktion von 1 Mio. Tonnen an grünem Wasserstoff zu errichten. Bis 2030 werden es dann schon 40 Gigawatt mit einer Kapazität von 10 Mio. Tonnen und bis 2050 soll grüner Wasserstoff schließlich der Hauptenergieträger zur sektorübergreifenden Anwendung sein.

Die EU ist mit ihrem Vorhaben nicht allein. So sind derzeit weltweit Bemühungen erkennbar, Wasserstoff als Energieträger zu etablieren. Davon profitieren Wasserstoffaktien, die zum Teil schon sehr stark gestiegen sind und deshalb zwischenzeitlich stärker korrigieren könnten. Dazu gehört beispielsweise die PowerCell Sweden (WKN: A14TK6)-Aktie, die zuletzt ein weiteres Projekt zu verkünden hatte.

PowerCell Sweden schließt sich Revive-Projekt an

Revive wurde von der EU ins Leben gerufen und wird durch diese finanziert. Das Vorhaben sieht die Entwicklung und den Einsatz von Wasserstoff-Müllfahrzeugen zunächst nur bei Schwedens Abfallunternehmen Renova vor. Später sollen möglichst europaweit sehr viele Müllfahrzeuge per Brennstoffzelle betrieben werden.

Ziel ist die Reduktion der CO2-Emission. Wasserstoff-Lkws besitzen den Vorteil einer hohen Reichweite, schnellen Betankungsmöglichkeit und höheren Nutzlastkapazität.

Nel beteiligt sich am Dolphyn-Projekt

Es soll vor der Küste Aberdeens (Schottland) die Wasserstoffproduktion mithilfe von Windkrafträdern möglich machen. Nel wird dafür die entsprechende Elektrolyseur-Technologie zur Verfügung stellen. Die Wasserstoffproduktion wird direkt vor Ort auf einer schwimmenden Plattform erfolgen.

Dolphyn ist das erste Projekt seiner Art und sieht bis 2024 die Fertigstellung einer 2-Megawatt-Anlage vor. Bis 2027 ist der Ausbau auf 10 Megawatt geplant, die dann wirtschaftlich erfolgreich sein soll. Für Nel (WKN: A0B733) ergibt sich so ein weiterer Bereich, seine Technologien einzusetzen und vermarkten zu können.

AFC Energy führt Kapitalerhöhung durch

AFC Energy (WKN: A0MNJ0) ist ein weiterer kleiner Wasserstoffwert, der sich auf die Produktion von Brennstoffzellen für den industriellen Einsatz spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt zwar mit Hargreaves Lansdown (WKN: A0MR1A) und Roman Abramovitch zwei Großinvestoren, aber noch keinen strategischen Partner, wie dies beispielsweise bei ITM Power (WKN: A0B57L) oder Ballard Power (WKN: A0RENB) der Fall ist.

Dennoch konnte AFC Energy zuletzt neues Kapital in Höhe von 31,5 Mio. Britischen Pfund aufnehmen. Das Geld soll unter anderem in die Serienfertigung seiner H-PowerTM-Brennstoffzellen-Systeme fließen, die in den nächsten ein bis zwei Jahren auf den Markt kommen werden.

AFC Energy investiert aber auch in neue Mitarbeiter, die Ausweitung seiner Produktionskapazität und sein Festkörper-Membran-Brennstoffzellensystem HydroX-Cell(S)TM, die 2022 vorgestellt werden. Die Kapitalerhöhung soll zudem mehr industrielle Partnerschaften möglich machen.

Air Liquide schließt sich dem 1.000-Wasserstoff-Lkw-Projekt an

Die französische Air Liquide (WKN: 850133) ist ein etablierter Konzern der Gase-Industrie. Er errichtet beispielsweise Wasserstofftankstellen und baut -produktionsanlagen. In Rotterdam (Holland) hat er sich jetzt mit dem Hafenbetreiber und weiteren Unternehmen zusammengeschlossen, um in den Niederlanden, Belgien und Westdeutschland die Voraussetzungen dafür zu schaffen, möglichst viele Wasserstoff-Lkws auf die Straße zu bringen.

Dem Projekt gehören auch Iveco, Nikola (WKN: A2P4A9), VDL Groep, Vos Logistik, Jongeneel Transport und HN Post an. Es sieht unter anderem die Errichtung von 25 Wasserstofftankstellen vor. Zunächst ist eine Machbarkeitsstudie geplant, um 2022 entsprechende Investitionen folgen zu lassen.

