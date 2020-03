PowerCell Sweden Aktie: Millionenauftrag gesichert!

Nach einem kleinen Rücksetzer vor dem Wochenende auf 18,12 Euro zum Handelsschluss am Freitag, lugt die Aktie von PowerCell Sweden wieder vorsichtig nach oben: Auf 18,22 Euro verbesserten sich die Papiere des Brennstoffzellen-Produzenten am Montag; am Dienstag rutschten sie allerdings nach dem Mittag wieder zurück auf 18,16 Euro. Dass PowerCell zum Wochenbeginn einen Millionenauftrag bekanntgab, scheint an der Börse noch nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



