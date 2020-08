PowerCell Sweden-Aktie: Die Luft ist raus!

Wasserstoffaktien konnten sich in diesem Jahr über ein hohes Interesse der Anleger freuen. Die Branche wird als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte gehandelt, was die Aktien vieler Teilnehmer in bisher ungeahnte Höhen beförderte. Zu den Profiteuren der Goldgräberstimmung zählte lange Zeit auch PowerCell Sweden. Zwar gab es hier coronabedingt im März einen kleinen Crash zu verschmerzen. Bis zum Juli konnten die Kurse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung