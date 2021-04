PowerCell Sweden-Aktie: Die Lage bleibt weiterhin angespannt

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die PowerCell-Sweden-Aktie konnte Ende Oktober einen neuen Anstieg starten und diesen bis zum 27. Januar fortsetzen. Im Anschluss an das neue Allzeithoch bei 45,42 Euro ging der Wert jedoch in eine Korrektur über. Sie durchbrach in der zweiten Hälfte des Februars den 50-Tagedurchschnitt und ließ den Kurs bis zum 25. März auf ein Tief bei 21,52 Euro zurückfallen.

Seitdem sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung