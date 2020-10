PowerCell Sweden Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

PowerCell Sweden ist mit einem weiteren Knall in die Woche gestartet. Der Wert dürfte nach Meinung von Analysten in den kommenden Tagen eine besonders schwache Phase vor sich haben. Das neue Kursziel sehen die Analysten eher in Richtung von 20 Euro, als dass es zu einem schnellen Comeback nach oben kommen könne. Die Gründe sind deutlich: Die Aktie ist im Vergleich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



