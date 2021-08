PowerCell Sweden-Aktie: Keine Besserung in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Bei der Aktie des schwedischen Brennstoffzellenherstellers PowerCell Sweden geht die Baisse weiter. Zu Beginn der vergangenen Woche schien sich die Lage im Wasserstoffsektor etwas zu entspannen, wovon auch die PowerCell Sweden-Aktie profitierte. Sie gewann am vergangenen Dienstag mehr als 5 Prozent hinzu. Allerdings hielt die Begeisterung der Käufer nicht lange an, denn schon am Mittwoch kehrten die Verkäufer an den Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung