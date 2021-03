PowerCell Sweden-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die PowerCell Sweden-Aktie musste zu Jahresbeginn wie der gesamte Wasserstoffsektor eine Korrektur über sich ergehen lassen, die den Kurs am 8. März bis auf 260,2 Schwedische Kronen (SEK) zurückkommen ließ. In einem wieder anziehenden Gesamtmarkt gelang zuletzt wieder eine leichte Kurserholung, doch die 300-SEK-Marke konnte bislang nicht zurückerobert werden. In den letzten Tagen tendierte die Aktie wieder etwas schwächer und notiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



