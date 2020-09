PowerCell Sweden-Aktie: Jetzt sind die Bullen gefragt!

Der Abwärtstrend bei der PowerCell Sweden-Aktie will einfach kein Ende finden. Erst am Dienstag erreichte der Titel seinen niedrigsten Stand seit dem Mai des laufenden Jahres. Darauf folgte zwar eine Gegenbewegung, welche aber leider nur von kurzer Dauer war. Am Donnerstag ging es abermals um knapp 5,5 Prozent abwärts, was die Kurse auf nur noch 22,30 Euro befördert. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



