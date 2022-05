PowerCell Sweden-Aktie: Ist DAS die Initialzündung?

PowerCell Sweden stellt Brennstoffzellen her, um Wasserstoff in Elektrizität umzuwandeln und bietet in diesem Zusammenhang auch technische Dienstleistungen an. Es begann vor 20 Jahren als Entwicklungsprojekt der Volvo Gruppe und wurde 2008 als unabhängiges Unternehmen ausgegliedert. Neuer Auftrag für 200-KW-Brennstoffzellensystem Am Dienstag hat PowerCell bekanntgegeben, einen Auftrag für ein 200-Kilowatt-Brennstoffzellensystem von der US-Firma Kaizen Clean Energy erhalten zu haben. Das… Hier weiterlesen