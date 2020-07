PowerCell Sweden Aktie: Interessante Chartlage!

Die PowerCell Sweden Aktie ist in den letzten Tagen etwas abgerutscht, konnte sich im Bereich der 100er Linie dann aber wieder fangen. Der Kurs hat die 100er Linie (Gleitender Durchschnitt) nicht signifikant unterschritten, sodass es anschließend zu einer Gegenbewegung nach oben kam. Die 38er Tagesdurchschnittslinie konnte in diesem Zusammenhang nicht mehr erreicht werden. Diese stellt also auch weiterhin einen Widerstand dar.

