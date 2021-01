PowerCell Sweden Aktie: Hier steckt großes Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Sicherlich, die Anleger können sich über die jüngste Entwicklung der Aktie von PowerCell Sweden nicht beschweren. Allein in der vergangenen Woche haben sich die Papiere des Brennstoffzellen-Produzenten um rund 20 Prozent nach oben bewegt. Insbesondere am Mittwoch gab es einen richtigen Schub: Von vormals 37,38 Euro sprang die PowerCell-Aktie auf zwischenzeitlich 41,98 Euro – ein Plus von mehr als zwölf Prozent. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung