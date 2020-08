PowerCell Sweden Aktie: Gerüchte!

PowerCell Sweden ist in den vergangenen Tagen auf hohem Niveau dreimal minimal mit kleinen Kursabschlägen abgestraft worden. Dennoch mehren sich nach Meinung von Beobachtern die Zeichen dafür, dass es sehr ernst wird. Die Gerüchte rund um die Präsentation der Zahlen am 20. August nehmen zu. Das Kursziel der Aktie, vormals bei etwa gut 35 Euro anzusiedeln – so die Chartanalysten – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung