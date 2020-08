PowerCell Sweden Aktie: Es keimt tatsächlich Hoffnung auf!

Am Anfang der zurückliegenden Woche hatte es kurz den Anschein, als ob sich die Aktie von PowerCell Sweden aus ihrem Abwärtssog würde befreien können. Von ihrem zwischenzeitlichen Tiefststand bei 22,90 Euro vom vorvergangenen Freitag hatten sich die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten bis am Dienstag wieder auf 28,20 Euro verbessert. Doch dann zog die Schwäche der gesamten Branche auch die PowerCell-Aktie wieder in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



