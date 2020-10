PowerCell Sweden Aktie: Es fehlt schlicht das Entscheidende!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die Aktie von PowerCell Sweden lugt nach einem enttäuschenden Montag an der Börse wieder vorsichtig nach oben: Am Dienstag in den ersten Handelsstunden legten die Papiere des Brennstoffzellen-Produzenten immerhin auf dem Frankfurter Parkett um fast zwei Prozent auf 21,42 Euro zu. Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die PowerCell-Aktie nach ihrem kurzen Höhenflug Mitte des Monats deutlich an Wert verloren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



