PowerCell Sweden Aktie: Ein Durchbruch!

Die Aktie von PowerCell Sweden ist mit einem ordentlichen Aufschlag von fast sechs Prozent auf 27,78 Euro am Handelsplatz Frankfurt in die neue Börsenwoche gestartet. Damit haben die Papiere des Brennstoffzellen-Produzenten den kleinen Einbruch vom vergangenen Dienstag auf 25,20 Euro schon wieder beinahe ausgeglichen. Dass die PowerCell-Aktie derart gut in den Montag gestartet ist, könnte an einer Meldung aus dem fernen ...



