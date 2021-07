PowerCell Sweden-Aktie: Diese Hürde muss genommen werden

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Die PowerCell-Sweden-Aktie bildete am 27. Januar bei 45,42 Euro ein neues Allzeithoch aus und ging anschließend in eine anhaltende Abwärtsbewegung über. Sie endete erst am 11. Mai, als der Kurs bis auf 16,65 Euro nachgab. Von hier aus startete eine Erholung. Sie scheiterte Ende Mai zunächst daran, den 50-Tagedurchschnitt zu erreichen.

In der zweiten Hälfte des Junis gelang es den



