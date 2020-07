PowerCell Sweden Aktie: Crash!?

PowerCell Sweden könnte jetzt zu einem formidablen Crash ansetzen, so die Anzeichen. Das Unternehmen ist wenig überraschend auch am Donnerstag unter die Räder geraten. Schon am Mittwoch deutete sich die Abwärtsfahrt an, die mit einem Abverkauf um 8,5 % am Donnerstag fortgesetzt wurde. Es dürfte inzwischen Hintergründe geben. Das Kursziel sinkt von Tag zu Tag.

PowerCell Sweden: Der Unterschied zu Plug Power ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung