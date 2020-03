PowerCell Sweden-Aktie: Corona-Angst schon vorüber?

Die PowerCell Sweden Aktie kann heute dank des anziehenden Gesamtmarkts wieder deutlich zulegen. Der Kurs der Aktie sprang Richtung Norden. Zuvor ging die Aktie auf 160 Pence zurück. Nicht nur Wasserstoffwerte hatten ihre Probleme in der letzten Woche. Branchenübergreifend machten sich die Corona-Sorgen am Markt breit. Nun scheint eine erste Entspannung am Markt einzutreten. Der Kurs hat zumindest die 38er Linie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



