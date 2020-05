PowerCell Sweden Aktie: Besser als Nel und Ballard

PowerCell Sweden ist derzeit wieder in guter Verfassung. Auch am Donnerstag ging es für den Wert immerhin um deutliche 1,3 % aufwärts. Die Notierungen sind nach Meinung von Analysten und Investoren klar im Aufwärtstrend. Das Kursziel ist so attraktiv, dass die Aktie in diesem Sinne sogar besser ist als Nel Asa oder Ballard Power, allerdings auch unscheinbarer.

