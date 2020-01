PowerCell Sweden Aktie: Auf oder ab?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei PowerCell gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Powercell Sweden ist in diesen Zeiten der Energiewende eine interessante Investition und die Kurse spiegeln dies auch derzeit wider. Die Entwicklung! Die Aktie von Powercell Sweden ist weiterhin in einem intakten Point&Figure-Kaufsignal, das am 2. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!