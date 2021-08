PowerCell Sweden-Aktie: Auf dem Weg Richtung Süden!

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Mit 45,46 EUR hat die PowerCell Sweden-Aktie zum Anfang des Jahres ihr bisheriges Kurshoch gefunden. Von dort an ging es in einer scharfen Abwärtsbewegung Richtung Süden. In der Spitze wurde so ein Verlust von sage und schreibe rund 65 % generiert. Man könnte sagen bisher, denn die Aktie bewegt sich weiterhin zur Unterseite. Im Rahmen des Niedergangs wurde der wichtige Unterstützungsbereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung