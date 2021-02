PowerCell-Sweden-Aktie: Die Angst geht um!

Ganz ohne nennenswerte Neuigkeiten ging es mit der PowerCell-Sweden-Aktie in letzter Zeit mit hohem Tempo in Richtung Süden. In den vergangenen 30 Tagen hatten die Anleger Verluste von annähernd 20 Prozent zu beklagen. Zurückzuführen dürfte das in erster Linie auf Nachrichten von der Konkurrenz sein.

Einen Schock durch die Branche schickte in der zurückliegenden Woche Nel ASA. Das sonst gerne gefeierte norwegische ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung