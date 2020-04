PowerCell Sweden Aktie: Alles schon Geschichte!

Die Aktien aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche hatten sich nach dem Corona-Schock Mitte März wieder ganz ordentlich erholt – allen voran PowerCell Sweden: Die Papiere des Brennstoffzellen-Spezialisten verbesserten sich von ihren Tiefstständen bei weniger als 13 Euro auf wieder deutlich über 25 Euro in der vergangenen Woche. Dann allerdings setzte eine Korrektur ein, die die PowerCell-Aktie am Dienstag in Frankfurt auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung