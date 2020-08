PowerCell Sweden Aktie: Abpfiff!?

PowerCell Sweden hat mit einem gelungenen Start in die neue Woche die Gemüter beruhigt. Die Aktie ist klar im Aufwärtsmodus, so die Meinung von charttechnischen und auch technischen Analysten. Demgegenüber allerdings ist das Bild aktuell in Nuancen eingetrübt – und der Markt sieht weg. Am 20. August wird das Unternehmen die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen. Der Tag der Wahrheit kann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung