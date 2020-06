PowerCell: Neue Partnerschaft sorgt für neuen Anstieg

Diese Nachrichten lassen die Aktionäre des schwedischen Brennstoffzellenentwicklers weiter aufhorchen. Zurzeit läuft es für PowerCell einfach nur rund, was die aktuellen Entwicklungen an der Börse gut widerspiegeln. Auch die neue Partnerschaft kann für frischen Wind sorgen.

Denn nun soll die stationäre Versorgung auch ein Aufgabenfeld von PowerCell darstellen. Mit dem neuen gemeinsamen Partner ABB Power ist der Plan vereinbart worden, emissionsfreie stationäre Stromversorgungslösungen zu entwickeln und die beiderseitigen Erfahrungen in Bezug auf Brennstoffzellensysteme zu nutzen. Die endgültige Einigung wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten erzielt.

Der Aktienkurs kratzt aktuell erneut an dem Allzeit-Hoch, welches vor zwei Tagen aufgestellt wurde. Derzeit ist man mit 28,40 Euro nur 0,46 Euro davon entfernt. Gegenüber dem Vortag verbessert sich der Aktienkurs insgesamt um 2,28 Euro, was einen Anteil von fast 9 Prozent ausmacht.

