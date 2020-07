PowerCell: Könnte dieser Tag die Zukunft des Unternehmens entscheiden?

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen blicken gespannt auf diesen einen Tag. Dann stellt sich raus, ob die aktuell schlechte Situation an der Börse verbessert werden kann, oder ob es weiter Richtung Abgrund gehen könnte. So oder so: Es wird spannend!

Am 20. August werden nämlich die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht und geben demnach einen Einblick, wie es in Sachen Umsatz aktuell aussieht. Diese Veröffentlichung wird höchstwahrscheinlich den Aktienkurs deutlich beeinflussen können. In welche Richtung es gehen wird, scheint jedoch momentan noch unklar zu sein.

Aktuell steht der Aktienkurs bei 24,48 Euro und verschlechtert sich gegenüber dem Vortag insgesamt um 1,32 Euro und 5,12 Prozent. Nachdem der Abwärtstrend am Montag kurzfristig durch einen Schwenker nach oben gestoppt werden konnte, geht es seit drei Tagen wieder bergab. Das Potenzial für erneute Steigungen sind jedoch jederzeit gegeben.

