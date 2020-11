PowerCell-Aktie wirft weiter Gewinne ab!

Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich auch heute über einen Anstieg des Aktienkurses freuen. Nachdem dieser zunächst auf einem absteigenden Ast war, steigt der Kurs nun seit einer Woche stark an. Ein Ende der Kurs-Rallye scheint nicht in Sicht.

Die Verbesserung gegenüber dem Vortag liegt heute bei minimalen 0,2 Prozent und 0,04 Euro. Damit verzeichnet PowerCell einen derzeitigen Aktienkurs von rund 24,10 Euro. Innerhalb von einer Woche ist der Aktienkurs somit um fast 20 Prozent angestiegen. Auf weitere Kursverbesserungen kann man weiterhin hoffen.

Noch am 13.10. konnte die Aktie einen absoluten Top-Wert aufstellen. Der Aktienkurs lag vor drei Wochen nämlich bei rund 27,50 Euro und befand sich auf dem besten Weg die 30-Euro-Grenze zu knacken. Innerhalb von zwei Wochen stürzte der Kurs aber um mehr als 30 Prozent ab und befand sich somit auf einem freien Fall. Nun konnte man sich innerhalb der letzten Woche regenerieren und ist auf dem besten Wege neue Bestwerte aufzustellen.

