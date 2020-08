PowerCell Aktie: Das ist das Problem!

27,48 Euro – so lautete der Kurs der Aktie von PowerCell Sweden am 19. August am Handelsplatz in Frankfurt. Das ist gerade einmal eineinhalb Wochen her. Nach einem weiteren Abschlag von etwas mehr als zwei Prozent verabschiedeten sich die Papiere des schwedischen Brennstoffzellen-Produzenten bei nur noch 23,46 Euro ins Wochenende. Ein Minus bei der PowerCell-Aktie von annähernd 15 Prozent seit jenem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung