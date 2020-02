PowerCell-Aktie: Wo ist für sie die Grenze?

Die Aktie von PowerCell Sweden hat am Donnerstag auf ihrem Weg zurück nach oben eine kleine Pause eingelegt. Zeitweilig rutschen die Papiere des Brennstoffzellen-Produzenten aus Schweden unter die Marke von 20 Euro, dann aber kam es zum Turnaround. An der Börse Düsseldorf wurde PowerCell am Abend wieder bei 20,40 Euro gehandelt. Wo ist für die Aktie die Grenze? Wird sie in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



