PowerCell Aktie: Insider-Deal! Der Knaller!

PowerCell Sweden hat wie andere Aktien der Branche massiv nachgegeben. Auf Basis der Notierungen am Donnerstagmorgen ging es letztlich um mehr als 20 % abwärts. Dabei leidet die Aktie auch unter einem Insider-Deal!

PowerCell Sweden: Falsche Beruhigung

So war am Montag und Dienstag der CEO des Unternehmens aktiv: Per Wassén verkaufte 78.000 Aktien und hält nun lediglich noch 102.000 Aktien. Er verkaufte demnach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung