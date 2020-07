PowerCell Aktie: Ballard Power ist weit enteilt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Die Aktie von PowerCell Sweden kommt derzeit nicht richtig in Fahrt. Während der kanadische Wettbewerber Ballard Power von einer Kaufempfehlung durch die kalifornische Investmentbank Roth Capital profitiert, und allein am Montag um 15 Prozent zulegte, reichte es bei PowerCell seitdem nur zu einem mageren Minus von fünf Prozent. Am Mittwoch rutschte die Aktie sogar wieder zeitweise unter die Marke von 29 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



