Powell Aktie: Spricht über Inflation!

Das Newton’sche Konzept von “was nach oben geht, muss nach unten kommen” ist in den letzten zwei Wochen in vollem Umfang zu sehen, da die Märkte weiterhin von ihren Allzeithochs fallen. Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell fettete die Talfahrt mit Vorhersagen über eine erhöhte Inflation in der nahen Zukunft ein.

Powell, der am Donnerstag auf dem virtuellen Wall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung