Potenzieller Treibhauseffekt verwendeter fluorierter Treibhausgase seit 2015 um 37 % gesunken / EU-Verordnung zur Reduktion der CO2-Äquivalente zeigt Wirkung

Wiesbaden (ots) - Der potenzielle Treibhauseffekt der im Jahr 2018 inDeutschland eingesetzten fluorierten Treibhausgase (FKW, HFKW, Blends) istgegenüber 2017 um fast 21 % und gegenüber 2015 sogar um 37 % gesunken. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) zur UN-Klimakonferenz vom 2. bis 13. Dezemberin Madrid mitteilt, ist die Ursache für diesen Rückgang der Umstieg vonhochwirksamen fluorierten Treibhausgasen auf solche mit niedrigeremTreibhauspotenzial nach der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union (Verordnung(EU) Nr. 517/2014). Der Einsatz der verwendeten Treibhausgase lag 2017 bei rund9 390 metrischen Tonnen und reduzierte sich 2018 auf rund 8 036 metrische Tonnen(-14 %). Gemessen in CO2-Äquivalenten sank 2018 die eingesetzte Menge von 13,8Millionen Tonnen (Jahr 2017) auf 10,9 Millionen Tonnen, woraus sich der Rückgangdes potenziellen Treibhauseffekts um 21 % ergibt.Klimawirksame Stoffe nehmen Einfluss auf die Erderwärmung und tragen zurKlimaveränderung bei. Da diese Stoffe überwiegend in geschlossenen Systemen wiezum Beispiel in Klimaanlagen verwendet werden, tritt eine Gefährdung erstmittel- bis langfristig bei der Freisetzung in die Atmosphäre auf. Daher werdendiese Stoffe auch als potenziell emissionsrelevant bezeichnet. Der Einfluss dereinzelnen Treibhausgase auf die Klimaveränderung ist unterschiedlich hoch. AlsVergleichsgröße dient die Klimawirksamkeit von Kohlendioxid (CO2) mit einemErwärmungspotenzial (CO2-Äquivalente) von 1.Am häufigsten verwendetes fluoriertes Treibhausgas 1 430 Mal klimawirksamer alsCO2R 134a (Tetrafluormethan) ist das am häufigsten verwendete fluorierteTreibhausgas in Deutschland. Der Stoff trägt in einem Zeithorizont von 100Jahren 1 430 Mal stärker zum Treibhauseffekt bei als CO2. 2018 wurden rund 3Millionen Tonnen CO2-Äquivalente R 134a überwiegend als Kältemittel zum Beispielin Klimaanlagen oder Kühlschränken eingesetzt. Im Vergleich zu 2017 (3,9Millionen Tonnen CO2-Äquivalente) verminderte sich das Emissionspotenzial diesesStoffes bei seiner Verwendung als Kältemittel um rund 20 %. Auch beim Einsatzals Treibmittel zur Herstellung von Kunst- und Schaumstoffen, wie zum Beispielin aufgeschäumten Dämmplatten zur Wärmedämmung von Gebäuden, wurde durch denUmstieg auf Ersatzstoffe mit geringerer Klimawirksamkeit deutlich weniger R 134a(-40 %) eingesetzt.Das Umweltbundesamt hat für 2017 Treibhausgasemissionen in Höhe von insgesamt907 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten errechnet. Der Anteil der fluoriertenTreibhausgase (FKW, HFKW, Blends) daran belief sich auf 1,2 %.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.