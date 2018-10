"Potenzial neuer Technologien nutzen" / Künstliche Intelligenz und Blockchain als große Themenspecials auf den Medientagen München

München (ots) - Automatisch Fakten überprüfen, datengetriebenText, Audio oder Video produzieren, Meinungsbilder maschinellclustern, Inhalte oder Werbung personalisieren: KünstlicheIntelligenz (KI) bzw. Artificial Intelligence (AI) wird denjournalistischen Alltag nachhaltig verändern. Dabei gehen dieAnwendungsfelder weit über bekannte Möglichkeiten wieSprachsteuerung, Chatbots oder Roboterjournalismus hinaus.Grund genug für die 32. MEDIENTAGE MÜNCHEN, diesen Entwicklungen,die nicht nur den Journalismus, sondern die ganze Gesellschaftverändern werden, ein Themenspecial zu widmen. Die Medientage findenvon 24. bis 26. Oktober 2018 im neuen Conference Center Nord und derHalle C6 der Messe München statt."Ziel muss sein, das Potenzial der neuen Technologien zu nutzenund international mitzuhalten, sich aber gleichzeitig möglicherProblematiken bewusst zu sein und rechtzeitig gegenzusteuern. Diedigitale Revolution darf nicht zu einer sozialen Spaltung führen",sagt Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentralefür neue Medien (BLM) und Vorsitzender der Gesellschafterversammlungder Medientage München GmbH. "Den Medien kommt dabei zweifellos eineSchlüsselrolle zu. Was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen, wennMedien immer stärker technologisch gesteuert sind? Wie können wirunsere Autonomie bewahren, wenn Algorithmen darüber entscheiden,welche Nachrichten wir lesen, welche Partner wir treffen odervielleicht sogar darüber, welche Partei wir wählen? Wie kann dieMeinungsvielfalt erhalten bleiben? Es geht hier um nicht weniger alsdie Meinungsbildung in unserer digitalen Welt, die Öffentlichkeitganz neu definiert hat."Dazu wird unter vielen anderen Eva-Maria Bauch, Geschäftsführerinvon G&J Digital Products, diskutieren: "Medieninhalte werdenmittlerweile vor allem außerhalb von redaktionellen Angebotenwahrgenommen und zunehmend personalisiert ausgespielt. KünstlicheIntelligenz wird diese Entwicklungen massiv verstärken - damit müssenwir uns jetzt auseinandersetzen, nicht erst, wenn der Trend KI insTagesgeschäft übergeht."Neben der AI-Conference werden sich in einem AI-Pavilion Digital-und Tech-Unternehmen, Medienhäuser, Dienstleister und Startups mitihren Innovationen, Technologien und Services präsentieren. Außerdemzeigen Forschungsinstitutionen zukunftsweisende Prototypen, die sichmit dem kreativen Potenzial von AI auseinandersetzen.Ein weiteres Themenspecial der Medientage widmet sich Blockchain.Denn die innovative Technologie bringt einen echten Quantensprung mitsich - auch für die Medienwelt. Wie wird sich die Blockchain auf dieProzesse und die Spielregeln im Mediengeschäft auswirken? Und welchegrundlegenden Veränderungen laufen bereits in anderen Industrien ab,die sowohl für die Medienwirtschaft als auch für die Ausgestaltungder Gesellschaft an sich wesentlich sind? Speaker wie Matt Coolidgevom US-Medien-Startup Civil, Felix Schläger von Trudia oder RuomengWang, Blockchain-Expertin bei IHS Markit, werden sich diesen Fragenstellen.Alle weiteren Themen und Speaker, sowie Tickets für die Medientage2018 finden Sie unter: www.medientage.dePressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell