Das Potenzial der Krebsprävention ausschöpfen / 1. Nationale Krebspräventionswoche startet auf Initiative von Deutscher Krebshilfe und Deutschem Krebsforschungszentrum (FOTO)

Bonn/Heidelberg (ots) -Etwa 40 Prozent aller jährlich in Deutschland diagnostiziertenKrebsneuerkrankungen wären vermeidbar, würden alle wissenschaftlichbelegten Maßnahmen zur Vorbeugung tatsächlich umgesetzt. Mitkünftigen Erkenntnissen der Präventionsforschung lässt sich dieserAnteil nach Meinung von Experten noch weiter steigern. Eine neuestrategische Partnerschaft zwischen dem DeutschenKrebsforschungszentrum (DKFZ) und der Deutschen Krebshilfe soll dasgroße Potenzial der Prävention weiter ausschöpfen. An derPressekonferenz zum Auftakt der Kooperation nahmen auch AnjaKarliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, sowieBundesgesundheitsminister Jens Spahn teil. Die Kooperation ist einBeitrag des DKFZ und der Deutschen Krebshilfe zur Nationalen Dekadegegen Krebs.Das DKFZ und die Deutsche Krebshilfe planen ein NationalesKrebspräventionszentrum mit einem Gebäude in Heidelberg. Hier sollenunter einem Dach die umfangreiche Präventionsforschung des DKFZgebündelt werden sowie eine Präventionsambulanz und einInformationszentrum entstehen. Zugleich sollen dortzielgruppengerechte Präventionsprogramme zum bundesweiten Einsatzentwickelt werden. Die Deutsche Krebshilfe fördert das Projekt mit 25Millionen Euro.Zum Auftakt der Kooperation rufen das DKFZ und die DeutscheKrebshilfe vom 10. bis 13. September 2019 die 1. NationaleKrebspräventionswoche unter dem Motto "Prävention ist machbar, HerrNachbar! Aktiv gegen Krebs" aus. Damit wollen sie der Krebspräventionmehr Sichtbarkeit und öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Mitihren Beratungsdiensten - dem Krebsinformationsdienst KID und dem.INFONETZ KREBS - starten sie in dieser Woche eine gemeinsameTelefonaktion.Bei der Pressekonferenz sagt Anja Karliczek, Bundesministerin fürBildung und Forschung: "Der Kampf gegen den Krebs fängt bei derPrävention an. Um im Kampf gegen Krebs stärker zu werden, haben wirgemeinsam mit vielen Partnern die Nationale Dekade gegen Krebsausgerufen. In den nächsten zehn Jahren werden wir die Krebsforschungin den Fokus rücken und die Kräfte in Deutschland dazu bündeln. Einerunserer Schwerpunkte gleich zu Beginn der Dekade ist dieKrebsprävention, denn das beste Mittel im Kampf gegen Krebs ist, ihngar nicht entstehen zu lassen. Das neue NationaleKrebspräventionszentrum hat die Chance, eine tragende Säule derDekade zu werden und dadurch die Menschen besser zu schützen."Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt dazu: "Der Kampfgegen Krebs ist mit besserer Therapie allein nicht zu gewinnen. Wirbrauchen auch bessere Vorsorge. Dabei kann das neueKrebspräventionszentrum helfen. Wir wollen wissen, was wirklichvorbeugen hilft und wie wir Menschen am besten erreichen. DurchPrävention kann mehr als jede dritte Krebserkrankung vermieden werden- und dadurch viel Leid für die Betroffenen und Angehörigen. Das istAnsporn für uns, mehr Menschen von Vorsorgeuntersuchungen undgesunder Lebensweise zu überzeugen."Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass sich etwa 40Prozent aller Krebsneuerkrankungen allein durch konsequentes Umsetzenaller evidenzbasierten Maßnahmen der Primärprävention vermeidenließen. Dazu zählen beispielsweise Nichtrauchen, viel Bewegung, eineausgewogene Ernährung und ein geringer Alkoholkonsum. Hinzu kommendie Möglichkeiten der Sekundärprävention, also derKrebsfrüherkennung, mit der sich Tumoren in einem noch heilbarenStadium entdecken lassen. "Auch Forschung zu Themen der Präventionund Früherkennung ist trotz ihrer enormen Relevanz innerhalb derKrebsforschung nach wie vor unterrepräsentiert, das gilt fürDeutschland wie auch weltweit", sagt der DKFZ-VorstandsvorsitzendeProfessor Dr. Michael Baumann. Um dieses Gebiet nachhaltig zustärken, haben sich das Deutsche Krebsforschungszentrum und dieDeutsche Krebshilfe zu einer strategischen Partnerschaftzusammengeschlossen.Baumann betont die Bedeutung der Kooperation: "Seit seinerGründung gehört das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung bishin zur klinischen Anwendung der Ergebnisse zum Wohle der Patientenzum Auftrag und zur Mission des DKFZ. Das schließt auch dieKrebsprävention als einen wesentlichen Teil mit ein. Wenn wir dieZahl der Neuerkrankungen messbar reduzieren wollen, müssen wir auchdafür sorgen, dass die Ergebnisse der Präventionsforschung die breiteBevölkerung erreichen. Um die dafür erforderlichen evidenzbasiertenProgramme und Informationskampagnen zu entwickeln, ist die DeutscheKrebshilfe für uns der ideale Partner.""Die Öffentlichkeit für das Thema Krebsprävention zusensibilisieren und die Menschen zu motivieren, mit einem gesundenLebensstil ihr persönliches Krebsrisiko zu senken, war immer schonein zentrales Anliegen der Deutschen Krebshilfe," sagt GerdNettekoven, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung DeutscheKrebshilfe. "Vor dem Hintergrund der heute wissenschaftlich belegtenMaßnahmen zur Krebsvorbeugung werden wir unsere Aufklärungsarbeitweiter verstärken. In der Prävention liegt ein riesiges Potenzial.Auch die Forschung auf diesem Gebiet wird für uns künftig einen hohenStellenwert haben, um neue Erkenntnisse zu generieren, die dieMöglichkeiten der Krebsprävention erweitern. In diesem Sinne habenwir uns für ein Nationales Krebspräventionszentrum stark gemacht."Unter dem Motto "Prävention ist machbar, Herr Nachbar! Aktiv gegenKrebs" bieten der Krebsinformationsdienst KID des DKFZ und dasINFONETZ KREBS der Deutschen Krebshilfe eine gemeinsame Telefonaktionan. Jeder kann unter 0800 - 420 30 40 oder 0800 - 80 70 88 77 anrufenund sich zu den Themen Prävention informieren - im Fokus stehenErnährung, Bewegung, HPV-Impfung bei Jungen und Krebs-Mythen.Darüber hinaus bieten die Deutsche Krebshilfe und das DKFZkostenlos das Präventionsfaltblatt "Prävention ist machbar, HerrNachbar! Aktiv gegen Krebs" mit 10 Tipps für ein gesundes Leben sowieden Ratgeber "Krebs vorbeugen: Was kann ich tun?" an. Diese undweitere Materialien können bestellt oder heruntergeladen werden unterwww.krebshilfe.de und www.krebsinformationsdienst.de.Vom kommenden Jahr an sollen weitere Partner in das Programm derNationalen Krebspräventionswoche eingebunden werden: Angesprochensind unter anderem Krebszentren und weitere Kliniken,Gesundheitsämter, Krankenkassen und Beschäftigte im Bereich derBetrieblichen Gesundheitsförderung.Das Nationale KrebspräventionszentrumIm Nationalen Krebspräventionszentrum werden Präventionsforschung,eine ambulante Präventionsklinik - unter anderem für Teilnehmer anPräventionsstudien - und ein Bürger-Informationszentrum vereint.Experten werden dort evidenzgeprüfte Programme für eine dempersönlichen Krebsrisiko angepasste Prävention entwickeln undKampagnen entwerfen, um das Bewusstsein für die Prävention mit derUnterstützung weiterer Partner bundesweit in die Breite zu tragen.Außerdem sollen dort neue digitale Systeme zur Prävention für jedenEinzelnen zum Beispiel in Form einer App entwickelt werden, aber auchSysteme zur Unterstützung der Präventionsforschung. Das DKFZ plantdie Ausschreibung einer Arbeitsgruppe spezifisch in dem Bereich"Digital Cancer Prevention" noch in diesem Jahr. Nicht zuletzt wirdder umfangreiche Bereich der translationalen Präventionsforschung desDKFZ im Nationalen Krebspräventionszentrum gebündelt.Die Nationale Dekade gegen KrebsMit der Nationalen Dekade gegen Krebs haben sich auf Initiativedes Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) viele Akteurein einem auf zehn Jahre angelegten Bündnis zusammengeschlossen. Zielist es, die Krebsforschung zu stärken und die Patientinnen undPatienten dabei eng einzubinden, um ihnen immer bessere Perspektivenzu eröffnen. Die Deutsche Krebshilfe und das DKFZ sind Partner derNationalen Dekade gegen Krebs. 