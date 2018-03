Postfinance erneuert an Ostern Bankensoftware – Ausfälle angekündigt

Bern (awp) - Zahlreiche Online-Dienste der Postfinance werden am Osterwochenende nicht zur Verfügung stehen. Das Unternehmen führt vom 29. März bis am 2. April nämlich ein Update ihrer Bankensoftware durch, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.

Bis zu 2,9 Millionen Kunden könnten von den Ausfällen betroffen sein, heisst es weiter. Die Umstellung auf die neue Bankensoftware sei dabei vergleichbar mit einer "Operation ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten