Postenpoker: EU-Parlament verschiebt Präsidentenwahl wohl nach hinten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Geschacher um die Spitzenjobs in der EU wird das Europaparlament den Termin für die Wahl seines Präsidenten voraussichtlich verschieben.



Das Votum solle auf Vorschlag der Fraktionen vom 2. auf den 3. Juli verlegt werden, teilte das Parlament am Dienstag mit. Somit bliebe für die Verhandlungen über die Besetzung der Spitzenpositionen etwas mehr Zeit. Das Amt des Parlamentspräsidenten ist eines von fünf Spitzenämtern, die vergeben werden müssen. Das letzte Wort bei der Terminverschiebung haben die Fraktionschefs. Sie treffen sich am kommenden Sonntag.

Ebenfalls am Sonntag kommen die Staats- und Regierungschefs zu einem EU-Sondergipfel zusammen. Dann wollen sie eine Lösung für das festgefahrene Personalpaket und insbesondere für den Posten des EU-Kommissionschefs suchen. Die Chancen des CSU-Politikers Manfred Weber, Nachfolger von Jean-Claude Juncker zu werden, gelten mittlerweile als ziemlich gering.

Der Rat der EU-Staats- und Regierungschefs hat das Recht zur Nominierung des Kommissionschefs, der in etwa einem Brüsseler Regierungschef der EU entspricht und großen politischen Einfluss hat. Im EU-Parlament braucht der Kandidat aber eine Mehrheit. Wie ein Kompromiss aussehen könnte, ist derzeit noch unklar./wim/DP/he