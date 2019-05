Postcode Effekt: Über 800.000 Euro für (Wild-)Bienen und Insekten (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Sie sind klein, manchmal pelzig und alle Welt spricht über sie:Bienen, Wildbienen und Insekten allgemein nehmen eine zentrale Rollein unserem Ökosystem ein. Der Weltbienentag am 20. Mai macht daraufaufmerksam, dass viele Arten der Hautflügler vom Aussterben bedrohtsind. Die Deutsche Postcode Lotterie stellt einige der von ihrgeförderten Projekte und Initiativen vor, die etwas für den Arterhalttun.2800 Pflanzenarten sind von der Bienenbestäubung abhängig, einDrittel unserer Ernährung von der Bestäubung durch Insekten. DieUnterstützung von Organisationen und Vereinen, die sich dem Schutzder Bienen widmen, wird somit immer wichtiger. Als Soziallotteriesetzt sich die Deutsche Postcode Lotterie mit 30 Prozent allerLosbeiträge für Mensch und Natur ein. Fast die Hälfte derFördermittel seit dem Deutschlandstart im Jahr 2016 - und damit eineSumme von mehr als 7 Millionen Euro - gingen bundesweit an etwa 400Projekte aus dem Natur- und Umweltschutz. Über 50 Bienen- undInsektenprojekte sind darunter, die deutschlandweit mit einerbisherigen Gesamtsumme von 855.374 Euro gefördert werden konnten.Über 1.000 blühende InselnZum Weltbienentag 2019 unterstützt die Postcode Lotterie etwa dieInitiative Bienenretter des FINE Frankfurter Instituts fürnachhaltige Entwicklung e.V. (www.bienenretter.de/). Mithilfe desFörderbeitrags von 20.000 Euro kann das hessische Institut auchdieses Jahr wieder auf die Situation der Bienen in Deutschlandaufmerksam machen. Ein wichtiger Baustein: Die Förderung nachhaltigenHandelns gemeinsam mit Schulen, Kitas und Bürgern. Dank derTeilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie, die mit dem Kauf ihrerLose das Bienenretter-Bildungsprojekt unterstützen, sind blühendeInseln in über 1.000 Orten entstanden.Sechs Millionen Blumenkästen an Nahrung: Ein riesiger Erfolg"So haben Mitwirkende in den vergangenen drei Jahren insgesamteine Fläche von mehr als sechs Millionen Blumenkästen mit Nahrung fürBienen und Insekten geschaffen. Eine großartige Leistung", erklärtChristian Bourgeois, Initiator des Bienenretter Bildungsprojekts. Umschon früh für das Thema Nachhaltigkeit und Bienenschutz zubegeistern, richtet die Bienenretter-Initiative außerdem rund um denWeltbienentag einen Malwettbewerb für Kinder bis 14 Jahren aus. Allesdazu unter www.weltbienentag.de/malwettbewerb/.Bundeweites Engagement: 'Deutschlands Wilde Bienchen'Nicht nur mit dieser Projektförderung wird ein breites Publikumzum Erhalt der Artenvielfalt erreicht. Momentan unterstützt dieDeutsche Postcode Lotterie bundesweit bereits über 30 Projekte ausder Reihe 'Deutschlands Wilde Bienchen' der Organisation Artenschutzin Franken® (www.artenschutz-franken.de/). Der Vorsitzende ThomasArtur Köhler hebt die Bedeutung des Engagements hervor: "Wir möchtenMenschen und Wildbienen wieder zusammenbringen, gerade in dichtbesiedelten Gebieten. Bis heute konnten wir mit dieser Projektreihemehr als 10.000 Kinder und Erwachsene erreichen. Wir arbeitenvollkommen ehrenamtlich, und unser intensiveres Engagement wäre ohnedie Unterstützung einer Organisation wie der Deutschen PostcodeLotterie so nicht möglich."Auszeichnung für nachhaltige PerspektiveDie in dieser Form wohl einzigartige Projektreihe verläuft sogarso erfolgreich, dass sie von den Vereinten Nationen mit demQualitätsmerkmal 'UN-Dekade Biologische Vielfalt'(http://ots.de/ncFDCR) ausgezeichnet wurde. Diese Ehrung wird anProjekte verliehen, die sich in nachahmenswerter Weise für dieErhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen. Damit erreicht dieProjektinitiative nicht "nur" die breite Gesellschaft, sondern kommtauch auf höheren politischen Ebenen an.Lokale Förderung in Nordrhein-WestfalenAuch auf lokaler Ebene hilft die in Düsseldorf ansässige PostcodeLotterie, den Bezug zu Umwelt und Natur zu stärken. InNordrhein-Westfalen konnten seit Unternehmensstart 2016 neun Bienen-und Insektenprojekte dank der Förderung auf den Weg gebracht werden.Gerade gestartet ist das Projekt "Insektenhotels" der BürgerstiftungDüsseldorf (www.buergerstiftung-duesseldorf.de/). Gemeinsam mit derStadt Düsseldorf, der Deutschen Postcode Lotterie und natürlich mitSchülerinnen und Schülern richtet die Organisation Nisthilfen,sogenannte Insektenhotels, an diversen ortsansässigen Schulen ein.Das schafft Lebensräume für Bienen und andere Insekten und bietetgleichzeitig erlebbare Umweltbildung für Kinder.Spannende Fakten zu Biene und Wildbiene finden sich auch in derInfografik 'Summende Superhelden'(www.presseportal.de/pm/41583/3944286), die 2018 in Zusammenarbeitmit der NABU-Naturschutzstation Münsterland(www.nabu-naturschutzstation-muensterland.de/) entstanden ist.Weitere Informationen außerdem hier unter www.weltbienentag.de/.Übrigens: Mit einem Los der Deutschen Postcode Lotterie tragen alleTeilnehmer zum Schutz des bedrohten Insekts bei. Von jedem Losbeitraggehen 30 Prozent an Förderprojekte rund um Mensch und Natur. Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ging im Oktober 2016 in Deutschlandan den Start. Die niederländische 'Postcode Loterij' wurde im Jahr1989 gegründet, 2005 die 'Svenska PostkodLotteriet' in Schweden und'The People's Postcode Lottery' in Großbritannien. Seit 2018erweitert die norwegische 'Norsk PostkodLotteri' die Familie derPostcode Lotterien. Das Konzept der Postcode Lotterien ist weltweiteinzigartig: Sie ist die einzige Soziallotterie, bei der dieTeilnehmer zusammen mit ihren Nachbarn gewinnen können und zugleichGutes tun. Dank des Engagements aller Lotterieteilnehmer konnten inden vergangenen fast 30 Jahren weltweit mehr als 9 Milliarden Eurofür gute Zwecke zur Verfügung gestellt werden. 30 Prozent desLosbeitrags fließen in soziale und ökologische Projekte in derdirekten Nähe der Teilnehmer. 