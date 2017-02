Der #PostcodeEffekt für eine sozialere Welt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Deutsche Postcode Lotterie unterstützt zahlreiche sozialeProjekte deutschlandweit - Tendenz steigend. Unter dem Hashtag#PostcodeEffekt macht die Soziallotterie auf die wertvolle Arbeitaller Projekte aufmerksam.Ein Postcode, ein Effekt: Alle Teilnehmer der Deutschen PostcodeLotterie können mit ihrem Postcode nicht nur jeden Monat bis zu250.000 Euro gewinnen, sie alle tun vor allem Gutes. 30 Prozent desLosbeitrags werden für soziale Zwecke eingesetzt. Der Effekt: Mit denFördergeldern werden zahlreiche, gemeinnützige lokale und regionaleProjekte unterstützt, die einen wertvollen Beitrag für den Schutz vonNatur und Umwelt leisten oder den sozialen Zusammenhalt stärken.Mit dem neuen Hashtag #PostcodeEffekt macht die Deutsche PostcodeLotterie ab sofort in den sozialen Netzwerken auf die wichtige Arbeitaufmerksam, die die Menschen in jedem einzelnen Projekt leisten. Seitder ersten Ziehung im Oktober 2016 steigt die Zahl der bislanggeförderten sozialen Projekte stetig. Eine Auswahl:- Ein Kurzzeitwohn-Projekt, das Eltern von körperlich und geistigbeeinträchtigten Kindern nächtliche Entlastung verschafft.- Ein Naturschutz-Projekt, das erstmals den Bestand der bedrohtenHaselmaus in Bayern überwacht.- Ein Projekt, das der Bereitschaft Heroldsberg vom Bayerischen RotenKreuz die dringend benötigten finanziellen Mittel bereitstellt,einen neuen Mannschaftstransportwagen anzuschaffen.Weitere Informationen zu allen Projekten erhalten Sie auf derWebsite www.postcode-lotterie.de/projekte.Katarina Witt als BotschafterinEine positive Entwicklung, die jedem Projekt nicht nur bis zufünfstellige Fördersummen beschert, sondern auch Katarina Witt freut."Es macht mich stolz, dass die Zahl der Projekte, die die DeutschePostcode Lotterie dank ihrer Teilnehmer unterstützt, rasant wächst.Denn eines ist ganz wichtig: Auch Helfer brauchen Helfer", sagt die51-Jährige, die seit dem Start der Deutschen Postcode LotterieBotschafterin ist.Mit ganzem Herzen hilft die Eiskunstlauf-Olympiasiegerin dabei,"Menschen zu fördern, die sozial benachteiligt sind. Gleichzeitig istes wichtig, unsere Natur zu achten. Genau das leistet die DeutschePostcode Lotterie mit der Unterstützung zahlreicher Förderprojekte."Von jedem Los gehen 30 Prozent an soziale Organisationen in dasBundesland des Losinhabers.Einzigartiges KonzeptDas Konzept der Soziallotterie mit Sitz in Düsseldorf istinternational einzigartig und bereits seit vielen Jahren in denNiederlanden, Großbritannien und Schweden erfolgreich. Dank ihrerTeilnehmer sind die Postcode Lotterien die drittgrößte privateSpendenorganisation der Welt.Über die Deutsche Postcode LotterieDas Prinzip: Postcode und PostleitzahlBeim Monatsgewinn werden einmalig 250.000 Euro auf alle Lose imgewinnenden Postcode verteilt. Zudem gewinnt jedes Los derdazugehörigen Postleitzahl 5.000 Euro - drei Lose kann ein Teilnehmererwerben und so seinen Gewinn im gezogenen Postleitzahlenbereichverdreifachen. Samstags gewinnt jedes Los im gezogenen Postcode denPostcode Straßenpreis in Höhe von 10.000 Euro. Zudem werden täglich1.000 Euro an einen gewinnenden Postcode ausgezahlt.Die Ziehung: persönliche GewinnbenachrichtigungDie monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen und findetan jedem ersten Donnerstag im Monat unter notarieller Aufsicht statt.Hier werden die Gewinner von allen Preisen für den betreffenden Monatermittelt. An diesen Ziehungen nehmen sämtliche gültige Lose teil.Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail über ihren Gewinninformiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich, ein Los kostet12,50 Euro pro Monat.Weitere Informationen zur Soziallotterie sind auf der Webseitewww.postcode-lotterie.de und auf Facebook unterwww.facebook.com/PostcodeLotterie abrufbar.Pressekontakt:Nicolas Berthold, Kommunikation & PRPostcode Lotterie DT gGmbHKönigsallee 14D-40212 DüsseldorfMobil: +49 (0) 172 3138886E-Mail: nicolas.berthold@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuell